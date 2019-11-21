دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج تُعلن عن نسخة خاصة من Galaxy Note10+ مستوحاة من سلسلة حرب النجوم

نسخة خاصة ستطلقها سامسونج لهاتف Galaxy Note10+ مستوحاة من سلسلة أفلام حرب النجوم ستنطلق بالمتاجر بالتزامن مع إطلاق فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker.

أعلنت شركة سامسونج عن تصميم جديد لهاتف جالكسي نوت 10 “Galaxy Note10+” مستوحى من سلسلة أفلام حرب النجوم الشهيرة، بحيث يحمل الهاتف تصميمًا مختلفًا بشعار وشخصية السلسلة الرئيسية التي ستظهر مع فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker المحدد إطلاقه 20 ديسمبر القادم.

الهاتف الذي سينطلق بعد نحو شهر من الآن ليس الأول من نوعه في مجال، فقد سبق لسامسونج إطلاق نسخ خاص لسلسلة Avengers، وشخصيات مثل Iron Man مع هواتف جالكسي الرائدة السابقة خلال الأعوام السابقة.

نسخة الهاتف ستأتي مرفقة مع باقة كاملة هي الأخرى مستوحاة بتصميم لسلسلة حرب النجوم، حيث سيكون هناك صندوق بتصميم شبيه، شارة معدنية، قلم ذكي، وسماعة جالكسي بودز “Galaxy Buds” الجديدة.

ستتاح نسخة حرب النجوم من هاتف جالكسي نوت 10 بلس ” Galaxy Note10+ Star Wars” ضمن أسواق محددة في بداية ديسمبر القادم قبل إطلاق الفيلم القادم. كما أنها ستكون متاحة بكميات محدودة عند إطلاقها وفقًا للشركة، وستأتي بسعر يبدأ من 1,299 دولارًا أمريكيًا تقريبًا بحسب المواصفات الداخلية.

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يُشار أن شراكة سامسونج مع استديوهات جورج لوكاس “Lucasfilm” صاحبة سلسلة حرب النجوم ظهرت في أكتوبر الماضي، ليبدأ نتاجها بالظهور مع الهاتف الجديد.

المصدر:

Samsung

التدوينة سامسونج تُعلن عن نسخة Galaxy Note10+ مستوحاة من سلسلة حرب النجوم ظهرت أولاً على عالم التقنية.