أصبحت خدمة سبوتيفاي بنسختها المجانية متاحة للتشغيل على مكبرات الصوت التي تعمل مع المساعد الصوتي أليكسا وأجهزة Bose.
يمكن لمستخدمي خدمة سبوتيفاي الموسيقية الآن تشغيل قوائهم الصوتية وأغانيهم المفضلة بشكل مجاني على مبكرات الصوت التي تدعم مساعد أليكسا الصوتي، أو مكبرات الصوت من Bose. وذلك بعد أيام من توفير هذه الميزة على المكبرات الصوتية أو السماعات من شركة Sonos.
وسيكون بإمكان المستخدمين تشغيل الموسيقى على أجهزة أمازون التي تتوافق مع المساعد الصوتي أليكسا بما فيها أجهزة إيكو وFire TV.
كما بإمكان ملاك أجهزة Bose بكافة أنواعها تشغيل محتوى سبوتيفاي مجانًا على أجهزتهم والاستمتاع بقوائهم المفضلة ومحتواهم الخاص.
تأتي هذه الخطوة بعد إتاحة الخدمة مجانًا على أجهزة Sonos، في ظل العمل على إيصالها لقاعدة أكبر من المستخدمين بالعالم.
المصدر:
Spotify
التدوينة خدمة سبوتيفاي المجانية أصبحت متاحة على مساعدات أليكسا المنزلية ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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