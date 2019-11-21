دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أمازون تعمل على خدمة ألعاب سحابية لإطلاقها في 2020

أمازون عازمة على دخول منافسات خدمات الألعاب السحابية من خلال إطلاقها خدمة ألعاب سحابية جديدة في العام القادم 2020.

يبدو أن قطاع الألعاب السحابية سيزدهر ويصبح أكثر منافسة خلال الفترة القادمة، فبعد إطلاق جوجل لخدمتها ستاديا “Stadia” قبل يومين والتي سبقتها مايكروسوفت من خلال إطلاق خدمة xCloud، تأتي الآن الأخبار لتؤكد أن أمازون تعمل على تطوير خدمة ألعاب سحابية وتهدف إلى إطلاقها العام القادم، 2020.

ووفقًا لتقرير من CNET، كانت أمازون تعلن عن وظائف وتستقطب موظفين جديد للعمل على المبادرة المتمثلة بخدمة الألعاب منذ فترة.

ويقول المصدر أن الوظائف الجديدة التي تعلن عنها الشركة متعلقة بالخدمات السحابية وتوضح كذلك وجود علاقة بتطوير الألعاب.

فبحسب الوصف الوظيفي في أحد الإعلانات، تهدف الوظيفة إلى ربط الخدمة الجديدة مع منصة بث الألعاب تويتش “Twitch” والتي تمتلكها أمازون بنفسها، ما يوضح علاقة الخدمة السحابية الجديدة التي ترغب الشركة بإطلاقها في مجال الألعاب. وهذا بطبيعة الحال يتشابه مع خطط جوجل، حيث تسعى إلى ربط خدمة ستاديا “Stadia” مع يوتيوب لمساعدة اللاعبين على بث تجاربهم بسهولة للجمهور.

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يُشار أن شركة أمازون تعتبر واحدة من أكبر الشركات في تقديم الخدمات السحابية بجانب جوجل ومايكروسوفت، بفضل خدمتها AWS.

كما أنها تعتبر شركة بارزة في صناعة المحتوى الترفيهي ومن ضمنها الألعاب، بجانب استضافتها ألعاب مثل Fortnite على خدمتها السحابية.

المصدر:

CNET

التدوينة أمازون تعمل على خدمة ألعاب سحابية لإطلاقها في 2020 ظهرت أولاً على عالم التقنية.