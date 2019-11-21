شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يعلن توقيف شخصين بتهمة الانضمام للجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس القبض على شخصين حاولا الانضمام للجماعات الإرهابية فى ولايتى غليزان (شمال غرب)، والطارف (شمال شرق) عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش الوطني الشعبي، أمس، بولاية غليزان شخصا لمحاولته الالتحاق بالجماعات الإرهابية لمنطقة الساحل، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بولاية الطارف (شمال شرق) عنصر دعم للجماعات الإرهابية".

وأضاف البيان أن قوات حرس السواحل أحبطت محاولة هجرة غير شرعية لـ12 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع على بعد أربعة أميال بحرية شمال ميناء أرزيو بولاية وهران (شمال غرب).

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