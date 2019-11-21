شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..عون يلقى خطابا للشعب اللبنانى حول تطورات الأوضاع بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

من المنتظر أن يلقى الرئيس اللبنانى ميشال عون، خطابا تليفزيونيا اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساء، تتناول الكلمة التليفزيونية رسائل إلى اللبنانيين بمناسبة حلول الذكرى الـ 76 لاستقلال لبنان، يتناول فيها الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة التى يمر بها لبنان.

وقد سبق أن أدلى عون بخطاب وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون قد أدلى بخطاب أكد خلاله أن المشهد الراهن يؤكد أن الشعب اللبنانى هو شعب حى، قادر على الانتفاض، والتغيير، وإيصال صوته، مشيرا إلى أن الطائفية حطمت لبنان ونخرها الفساد حتى العظم بعد ترك اللبنانيين من أوصلوا البلاد إلى الهاوية دون محاسبة.

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وشدد عون في خطاب إلى المعتصمين في الشوارع على ضرورة استعادة الأموال المنهوبة، مشيراً إلى أنه تقدم بقانون لاستعادتها، وقال :"كل من سرق المال العام يجب أن يحاسب، لكن من المهم ألا تدافع طائفته عنه بشكل أعمى"، داعياً إلى كشف كل حسابات المسؤولين لكى يحاسب عليها القضاء.

وأكد أن الورقة الإصلاحية التي أقرت ستكون الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وابعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه، موضحا أن الورقة الإصلاحية هى الإنجاز الأول للبنانيين شريطة أن تواكب بمجموعة تشريعات لأن مكافحة الفساد الحقيقية تكون عبر قوانين وبالتطبيق الصارم للقانون، وليس بالشعارات والمزايدات والحملات الانتخابية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضى، سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات التى تطالب بالقضاء على الفساد وحل المشكلات الاقتصادية فى لبنان وفى مقدمتها قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى