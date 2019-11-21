الإمارات: نمتلك النسخة الأحدث عالميا من مقاتلات "إف 16" و"ميراج 2000-9"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب المدير التنفيذى للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبى للطيران 2019، اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشى، إن الإمارات تمتلك النسخة الأحدث على مستوى العالم من مقاتلات "إف 16" المعروفة بـ"بلوك 60" التى تتمتع بالرادار الأحدث عالميا، بالإضافة إلى مقاتلات "ميراج 2000-9" المطورة خصيصا لدولة الإمارات من حيث أنظمتها وقدراتها القتالية.

وأضاف البلوشي - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم /الخميس/ - أن الإمارات تمتلك ثلاث طائرات تزود بالوقود من نوع " 330MRTT " من شركة "إيرباص"، وأعلنت القوات المسلحة الإماراتية عن نيتها شراء ثلاث طائرات تزود بالوقود إضافية جديدة ليصبح إجمالي طائرات التزود بالوقود لدى القوات الجوية 6 طائرات، مبرزا أن عدد الطائرات من نوع"غلوبال آي" G 6000-SRSS - للإنذار المبكر والتحكم يصل إلى 5 طائرات، وذلك بعد إضافة طائرتين جديدتين من شركة "ساب" السويدية تم الإعلان عنهما في معرض دبي الدولي للطيران.

وأشار البلوشي، إلى أن القوات المسلحة أعلنت نيتها شراء 24 طائرة من طراز "B 250" - طائرات الإسناد الجوي القريب لدعم القوات الجوية والدفاع الجوي - من شركة "كالدس" الإماراتية بمبلغ 2.273 مليار درهم شاملا قطع الغيار والإسناد الفني، لافتا إلى أن هذه الطائرة سوف تصنع بالكامل داخل دولة الإمارات.

وأكد البلوشي، أن ما يميز معرض دبي الدولي للطيران عن غيره من المعارض، هو إعلان الصفقات المباشرة، لافتا إلى أن هناك استراتيجية واضحة لتوسعة وتطوير المعرض خلال الدورات المقبلة، نظرا للطلب المتزايد من قبل الشركاء من حول العالم للمشاركة في هذا الحدث الدولي المؤثر في قطاع الطيران.

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