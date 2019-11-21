شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات بغداد : اعتقال 5 مندسين فى تظاهرات وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قيادة عمليات بغداد اليوم الخميس عن اعتقال 5 مندسين بين المتظاهرين المطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية فى العراق.

وأفادت قيادة عمليات بغداد - في بيان لها أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - بأن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة من العناصر المندسة قامت بعملية إحراق للمحلات التجارية في شارع النهر الواقع وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأشارت إلى أن الأشخاص اعتقلوا أثناء محاولتهم الوصول لاستهداف أحد المنشأت الحيوية الهامة في البلاد، موضحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القضائية بحقهم حتى ينالوا جزائهم وفق أحكام القانون العراقي.

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