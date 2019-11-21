سوريا تدعو المجتمع الدولى للتحرك لإرغام أردوغان على وقف جرائمه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت سوريا بشدة الاعتداءات الإجرامية التى ترتكبها القوات التركية بحق الشعب السورى، داعية الرأى العام العالمى للتحرك من أجل إرغام أردوغان على وقف جرائمه فورا.

واستنكر مصدر رسمى فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية اليوم /الخميس/ - الضربات الجوية التي نفذتها قوات الاحتلال التركي أمس طائرات بدون طيار على الأحياء السكنية في ريف تل أبيض في الرقة، وأسفرت عن مقتل 5 من المدنيين بينهم أطفال وسقوط عدد من الجرحى .

وأضاف المصدر أن النظام التركي يواصل ارتكاب جرائمه بحق الشعب السوري وذلك على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً في إطار عملية أستانا وسوتشي ليؤكد أردوغان بذلك مجدداً أنه خارج عن القانون الدولي وأن نواياه وأفعاله القائمة على الاحتلال والعدوان هي أساس كل ما يقوم به بغض النظر عن الالتزامات المترتبة عليه بموجب الاتفاقات المذكورة والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

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