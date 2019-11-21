شكرا لقرائتكم خبر عن فعالية للمشى تزامناً مع إطلاق مشروع المنامة مدينة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ المنامة بمملكة البحرين، نظمت مجموعة فنادق البحرين فعالية المشى بالتزامن مع اليوم العالمى للسكرى، حيث تأتى هذه الفعالية ضمن برنامج "Capital Walkers" الذي دشنته محافظة العاصمة مؤخراً بالتوازى مع إطلاق مشروع المنامة مدينة صحية.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء البحرين، أكد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أن رعاية المحافظة لهذه الفعاليات الرياضية والصحية يرمي إلى ترسيخها لمفهوم هذه الرياضة في المجمعات التجارية والمماشي لدى الأهالي نظراً لفوائدها للجسم وللوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة، وذلك سعياً نحو تعزيز مفاهيم الصحة بين الأفراد والمجتمع.

وأشار محافظ العاصمة إلى أن الفعالية لم توجه لفئة معينة فقط إنما أتاحت فرصة المشاركة فيها لجميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع برامج أخرى أقامتها المحافظة مسبقاً لتنمية المهارات الرياضية وممارستها لدى أفراد المجتمع، للمضي قدماً نحو مجتمع صحي.