شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الدول الاسلامية الثمانى تدعو لتعزيز قطاع السياحة الحلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت مجموعة الدول الاسلامية الثمانى، الى بذل الجهود لتعزيز التعاون فى قطاع السياحة خاصةً فى السياحة الحلال، حسب وكالة برناما الماليزية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، قال وزير السياحة والفن والثقافة الماليزى محمد الدين كيتابي، اليوم الخميس، بعد ترؤسه الاجتماع الوزارى الثانى للمجموعة، إن الاجتماع ناقش سبل تقوية إستراتيجيات تنمية السياحة وخصوصا لتطوير أسواق السياحة الحلال.

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واضاف في تصريحات للصحفيين، "نسعى إلى تنمية السياحة الحلال البينية التي ستستفيد الدول الأعضاء من منافعها الكثيرة".

واوضح كيتابي، انه "وبفضل الاتجاه الصحيح والاستفادة من قوتنا، نتطلع إلى أسواق السياحة الحلال المتنامية"، مبينا انه "لذلك يتحتم على الدول الأعضاء الإبقاء على نشاطها وبالتالي زيادة تعزيز التعاون البيني وفي نفس الوقت اعتماد حلول مبتكرة لتحقيق استدامة قطاع السياحة وتقدمه المستمر".

يذكر أن المجموعة التي تأسست عام 1997 تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وهي: بنغلادش، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا.