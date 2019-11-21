شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات يفند مزاعم الاحتلال حول قرار إغلاق مؤسسات فلسطينية بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فنَّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الخميس، مزاعم حكومة الاحتلال الإسرائيلية بخصوص صحة قرار إغلاق المؤسسات الفلسطينية فى القدس الشرقية.

كانت سلطات الاحتلال قد ادعت، أمس الأربعاء، أنها أغلقت مكتب مديرية التربية والتعليم، والمركز الصحى العربى، وحظرت أنشطة تلفزيون فلسطين فى القدس المحتلة، باعتبارها مخالفة لاتفاق 1993.

ونشر عريقات رسالة من وزير الخارجية الإسرائيلي حينئذٍ شيمون بيريز إلى وزير الخارجية النرويجي يوهان هولست، مؤرخة بـ11 أكتوبر 1993، حول المؤسسات الفلسطينية في القدس.

وأكد بيريز -في رسالته إلى هولست- أن "المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وكذلك مصالح فلسطينيي القدس الشرقية ومنافعهم تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية، وسيتم الحفاظ عليها".

وأضاف بيريز: "وبناء عليه، فإن جميع المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية -بما فيها المؤسسات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والثقافية والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية- تؤدي مهمة حيوية للفلسطينيين. وغني عن القول إننا لن نعيق نشاطها، وبالعكس، فإننا سنقوم بتشجيعها على تأدية هذه المهمة الهامة".

وذكَّر عريقات بنص البيان الذي ألقاه بيريز حول القدس أمام الكنيست الإسرائيلية بتاريخ 9 سبتمبر 1993، والذي قال فيه: "إن إسرائيل تعترف بالأهمية الدينية للقدس بالنسبة لجميع الديانات النبوية، وتحترم قيمتها الفريدة في الحياة الروحية واليومية لليهود، والمسلمين، والمسيحيين. ولقد التزمنا وسنظل ملتزمين التزاما قويا بحرية العبادة المطلقة ومواصلة المؤسسات الدينية والروحية في القدس لأدائها لمهامها".

وتابع بيريز: "سنواصل احترام الحياة الدينية في المدينة بمختلف جوانبها، وسنسعى لتوسيع نطاق الحوار الذي نجريه مع المؤسسات الدينية المختلفة، كما سنواصل الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يشكل تعديا على حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة، أو يمكن أن يلحق الأذى بمشاعر الجماعات والطوائف الدينية المختلفة وبحساسياتهم، وينطبق ذلك على جميع سكان المدينة ومن يحجون لمزاراتها (لأماكنها المقدسة)".