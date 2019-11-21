شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل فتاة جامعية من الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقل جيش الاحتلال اليوم، فتاة فلسطينية جامعية من بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قال الناشط محمد عوض فى الخليل إن جيش الاحتلال اقتحم بلدة بيت أمر وداهم منزل عائلة الفتاة لين عاكف سعيد عوض -وهي طالبة في جامعة بولتكينك فلسطين-، وعبث بمحتوياته واستولى على أجهزة حاسوب وهواتف نقالة، قبل أن يعتقلها وينقلها إلى مركز "عصيون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جيش الاحتلال يعتقل فتاة جامعية من الخليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.