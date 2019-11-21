خطى وئيدة نحو ما قبل التاريخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتناول كتاب «ماذا حدث في التاريخ؟» من تأليف جوردون تشايلد وترجمة جورج حداد، موضوعاً لا تزال الدراسات المتخصصة تخطو فيه بخطى وئيدة، هو «تاريخ ما قبل التاريخ»، حيث اصطلح الدارسون على أن الإنسانية عرفت مولد علم التاريخ مع بداية العصور التاريخية لكل شعب من الشعوب القديمة، التي اهتدت إلى علامات واصطلاحات محدودة يتفاهمون بها عن طريق الكتابة، ويسجلون بها أخبار حوادثهم الرئيسية، ويدونون بها بعض معارفهم الدنيوية وعقائدهم الدينية.

غير أن الإنسانية قطعت حقباً طويلة قبل أن تهتدي إلى هذه العلامات والاصطلاحات، فلجأ العلماء المحدثون لدراسة هذه الحقب إلى علم آثار ما قبل التاريخ الذي يقدم لنا مادة تاريخية صماء تتمثل في الهياكل العظمية أو بقاياها، وفي الأدوات التي كان يستعملها الإنسان الأول من أوانٍ بدائية قد يجدونها كاملة، أو لا يظفرون إلا بقطع منها، ومن أنواع الحراب والسهام التي كان يدافع بها الإنسان الأول عن وجوده، ومن رسوم بدائية ملونة أو غير ملونة متقنة أو غير متقنة، وجدت على جدران الكهوف وأشياء أخرى كثيرة، تكون المادة التي تعتمد عليها دراسات ما قبل التاريخ، وهي دون شك مادة صحيحة صادقة لا تعرف الزيف، يستنتجون منها عن طريق الافتراض تطور التاريخ المبكر للبشرية.

هكذا ولد علم الأنثروبولوجي الذي يدرس تاريخ إنسان ما قبل التاريخ، هذا الكتاب الذي ألفه العالم الأسترالي جوردون تشايلد أحد المؤلفات القليلة في هذا المجال، وعلى الرغم من مرور أكثر من سبعين سنة على صدوره في أصله الإنجليزي والتطور الكبير الذي عرفته دراسات ما قبل التاريخ، ووجود أقسام متخصصة لدراستها في العديد من الجامعات الأوروبية والأمريكية، فإنه لا يزال يحتفظ بأصالته.