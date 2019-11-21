شكرا لقرائتكم خبر عن 10 محاور رئيسية لمساعدة المستثمرين في التعرف إلى الاتجاهات الكبرى للعقد القادم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 1. العولمة في ذروتها:

يتمثل بانتهاء الحركة الحرة غير المقيدة للعمالة والبضائع ورأس المال في جميع أنحاء العالم

المستفيدون: الأسواق المحلية، الأصول العقارية

الخاسرون: الأسواق العالمية

2. الركود الاقتصادي:

يعتقد عدد غير مسبوق من مديري الاستثمار أن الاقتصاد العالمي وصل إلى نهاية دورة الانتعاش، ومن المتوقع انفجار فقاعة سوق السندات وتضخم الشعبوية

المستفيدون: التضخم، الأصول العقارية، البنية التحتية

الخاسرون: النمو، الائتمان، الانكماش

3. فشل التيسير الكمي:

أصبحت تدابير السياسات النقدية (التيسير الكمي) أقل فاعلية وتأثيراً على النمط الاستهلاكي للمؤسسات والأسر

المستفيدون: النظرية الكينزية في الاقتصاد، الذهب

الخاسرون: الأصول المالية، النظرية النقدية في الاقتصاد

4. الخصائص الديموغرافية:

سوف يفوق عدد المسنين عدد الأطفال في العالم، ففي كل ثانية يزداد عدد الطبقة الوسطى في مناطق الأسواق الناشئة 5 أفراد، ليتفوق بذلك جيل ما بعد الألفية على جيل الألفية

المستفيدون: التجارة الإلكترونية، والعملاء الجدد

الخاسرون: المتاجر التقليدية، العملاء التقليديون

5. التغير المناخي:

سيتوجه تركيز المستثمرين نحو آثار الاحتباس الحراري على الاقتصاد والمجتمع والبطالة والهجرة أكثر من أي وقت مضى

المستفيدون: الطاقة النظيفة، المركبات الكهربائية

الخاسرون: الوقود الأحفوري، والسيارات التي تعمل على الديزل، والمواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة

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6. الروبوتات والأتمتة:

تواجه أكثر من 50% من الوظائف خطر الأتمتة بحلول عام 2035

المستفيدون: الأتمتة، الإنتاج المحلي، البيانات الكبرى والذكاء الاصطناعي

الخاسرون: البشر وسلاسل التوريد العالمية

7. تقسيم شبكة الإنترنت أو «بلقنة الإنترنت»:

ستتفوق الصين على أمريكا لتصبح الدولة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، تقسيم «السيادة على الإنترنت» بين الدول

المستفيدون: الأسواق الناشئة/الشرق

الخاسرون: الأسواق المتطورة/الغرب

8. الرأسمالية الأخلاقية:

ستشهد عشرين سنة القادمة توجيه نحو 20 مليار دولار من الاستثمارات في استراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وذلك يعادل، القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500

المستفيدون: الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، الاستثمار المؤثر في التنمية، الجهات المعنية

الخاسرون: الأعمال التي تستثمر بالطريقة التقليدية، والشركات المعنية بتحقيق الأرباح فقط

9. الحياة الذكية:

سيكون هنالك 500 مليار جهاز متصل بحلول عام 2030 لمواجهة التغيرات الديموغرافية السلبية، لكن ذلك على حساب ازدياد خطر فقدان الخصوصية

المستفيدون: إنترنت الأشياء، التواصل، المدن الذكية، تكنولوجيا وأدوات إدارة ومراقبة شبكة الإنترنت

الخاسرون: الخصوصية، وكل شيء غير متصل بالإنترنت

10. الفضاء:

ستمثل السياحة والأقمار الصناعية النانوينة الحدود الجديدة لقطاع تُقدّر قيمته بنحو مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030

المستفيدون: الفضاء الجوي والدفاع

الخاسرون: الأقمار الصناعية التقليدية

المصدر: بنك أوف أمريكا ميريل لينش