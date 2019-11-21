شكرا لقرائتكم خبر عن 10 محاور رئيسية لمساعدة المستثمرين في التعرف إلى الاتجاهات الكبرى للعقد القادم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 1. العولمة في ذروتها:
يتمثل بانتهاء الحركة الحرة غير المقيدة للعمالة والبضائع ورأس المال في جميع أنحاء العالم
المستفيدون: الأسواق المحلية، الأصول العقارية
الخاسرون: الأسواق العالمية
2. الركود الاقتصادي:
يعتقد عدد غير مسبوق من مديري الاستثمار أن الاقتصاد العالمي وصل إلى نهاية دورة الانتعاش، ومن المتوقع انفجار فقاعة سوق السندات وتضخم الشعبوية
المستفيدون: التضخم، الأصول العقارية، البنية التحتية
الخاسرون: النمو، الائتمان، الانكماش
3. فشل التيسير الكمي:
أصبحت تدابير السياسات النقدية (التيسير الكمي) أقل فاعلية وتأثيراً على النمط الاستهلاكي للمؤسسات والأسر
المستفيدون: النظرية الكينزية في الاقتصاد، الذهب
الخاسرون: الأصول المالية، النظرية النقدية في الاقتصاد
4. الخصائص الديموغرافية:
سوف يفوق عدد المسنين عدد الأطفال في العالم، ففي كل ثانية يزداد عدد الطبقة الوسطى في مناطق الأسواق الناشئة 5 أفراد، ليتفوق بذلك جيل ما بعد الألفية على جيل الألفية
المستفيدون: التجارة الإلكترونية، والعملاء الجدد
الخاسرون: المتاجر التقليدية، العملاء التقليديون
5. التغير المناخي:
سيتوجه تركيز المستثمرين نحو آثار الاحتباس الحراري على الاقتصاد والمجتمع والبطالة والهجرة أكثر من أي وقت مضى
المستفيدون: الطاقة النظيفة، المركبات الكهربائية
الخاسرون: الوقود الأحفوري، والسيارات التي تعمل على الديزل، والمواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة
6. الروبوتات والأتمتة:
تواجه أكثر من 50% من الوظائف خطر الأتمتة بحلول عام 2035
المستفيدون: الأتمتة، الإنتاج المحلي، البيانات الكبرى والذكاء الاصطناعي
الخاسرون: البشر وسلاسل التوريد العالمية
7. تقسيم شبكة الإنترنت أو «بلقنة الإنترنت»:
ستتفوق الصين على أمريكا لتصبح الدولة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، تقسيم «السيادة على الإنترنت» بين الدول
المستفيدون: الأسواق الناشئة/الشرق
الخاسرون: الأسواق المتطورة/الغرب
8. الرأسمالية الأخلاقية:
ستشهد عشرين سنة القادمة توجيه نحو 20 مليار دولار من الاستثمارات في استراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وذلك يعادل، القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500
المستفيدون: الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، الاستثمار المؤثر في التنمية، الجهات المعنية
الخاسرون: الأعمال التي تستثمر بالطريقة التقليدية، والشركات المعنية بتحقيق الأرباح فقط
9. الحياة الذكية:
سيكون هنالك 500 مليار جهاز متصل بحلول عام 2030 لمواجهة التغيرات الديموغرافية السلبية، لكن ذلك على حساب ازدياد خطر فقدان الخصوصية
المستفيدون: إنترنت الأشياء، التواصل، المدن الذكية، تكنولوجيا وأدوات إدارة ومراقبة شبكة الإنترنت
الخاسرون: الخصوصية، وكل شيء غير متصل بالإنترنت
10. الفضاء:
ستمثل السياحة والأقمار الصناعية النانوينة الحدود الجديدة لقطاع تُقدّر قيمته بنحو مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030
المستفيدون: الفضاء الجوي والدفاع
الخاسرون: الأقمار الصناعية التقليدية
المصدر: بنك أوف أمريكا ميريل لينش
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