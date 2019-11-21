الاحتلال «الإسرائيلي» يعتقل 9 فلسطينيين من بينهم محافظ القدس.. ويستهدف صيادي غزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» فجر الخميس حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها 8 مواطنين فلسطينيين، كما اعتقلت الخميس محافظ القدس بالسلطة الفلسطينية عدنان غيث.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأنّ جيش الاحتلال اعتقل 8 مواطنين فلسطينيين زعم أنهم مطلوبون لديه خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، واقتاد جنود الاحتلال المعتقلين للاستجواب في منطقة مجهولة.

من جهتها فتحت الزوارق الحربية «الإسرائيلية» صباح الخميس نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الزوارق استهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب القطاع، وذكرت أنه تمت ملاحقة عدد من المراكب قبالة سواحل تلك المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات والفلسطينية (وفا) بأن قوات «إسرائيلية» اعتقلت الخميس محافظ القدس بالسلطة الفلسطينية عدنان غيث.

واعتقلت «إسرائيل» غيث 13 مرة منذ توليه منصبه، وكان غيث دعا الأربعاء المجتمع الدولي للتصدي للتصعيد «الإسرائيلي» في الأراضي الفلسطينية عموماً والقدس خصوصاً.

وقال، بعد قيام «إسرائيل» بإغلاق مؤسسات تعليمية وصحية وإعلامية فلسطينية واستدعاء العاملين فيها للتحقيق: «إن سياسات الحكومة «الإسرائيلية» المتبعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني بشتى أشكالها من شأنها أن تقضي على ما تبقى من فرص تحقيق السلام».