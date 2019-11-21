دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ميزة الاقتراحات الذكية Smart Compose قادمة إلى مستندات جوجل

تأتي ميزة الاقتراحات الذكية أثناء الكتابة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي “Smart Compose” إلى مستندات جوجل بعد جيميل.

أعلنت شركة جوجل عن جلبها ميزة تقديم الاقتراحات الذكية أثناء الكتابة “الإنشاء الذكي”، Smart Compose، إلى خدمة المستندات بعد أن أطلقتها في وقت سابق على خدمة البريد الإلكتروني، جيميل. لتقدم بذلك اقتراحات لإكمال الجمل واختيار الكلمات المناسبة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على تحسين الكتابة والسرعة في إنهاء المستندات.

كانت الشركة قد قدمت الميزة في العام الماضي لمستخدمي جيميل، وشهدت قبولًا من المستخدمين لتأتي الآن وتقرر جلبها لخدمة المستندات.

هذه الخدمة ستكون متاحة لمشتركي حزمة G Suite خلال وقت قريب قبل ظهورها لباقي المستخدمين، حيث أنها الآن متاحة للتجربة ويمكن لأصحاب ومدراء الاشتراكات التسجيل لتجربتها فقط. ليتمكنوا بذلك من الاستفادة من الميزة الرائعة خارج نطاق خدمة البريد الإلكتروني.

يُشار أن جوجل قدمت ميزة الردود الذكية Smart Reply ومن ثم تبعتها بميزة Smart Compose لتقديم الاقتراحات الذكية أثناء الكتابة.

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كما أن خدمة المستندات كانت قد حصلت على ميزة التدقيق الإملائي أثناء الكتابة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في يوليو الماضي، وذلك بالتزامن مع وصول ميزة الردود الذكية في خدمة البريد الإلكتروني جيميل للمستخدمين، حيث كانت سابقًا متاحة على خدمة إنبوكس “Inbox”.

يمكن تسجيل الاشتراك لتجربة الميزة الجديدة عن طريق تعبئة هذه الاستمارة على موقع جوجل.

المصدر:

Google

التدوينة ميزة الاقتراحات الذكية Smart Compose قادمة إلى مستندات جوجل ظهرت أولاً على عالم التقنية.