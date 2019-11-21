موسم الرياض يحقق 27.7 مليار مشاهدة على "تويتر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل حساب المسشار تركى آل شيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض صدارة التفاعل العالمي بعدد 11.2 مليار ظهور لتغريداته مع تفاعل بلغ 2.5 مليون تغريدة محققاً يقترب لضعف أكبر 3 حسابات في تويتر لمشاهير عالميين كريستانو رونالد و الممثلان الامريكيان ليوناردو دي كابريو وجيمى فالون. Advertisements وأظهر تقرير رقمي لموسم الرياض أن متابعي آل الشيخ البالغين 3.7 مليون متابع أسهموا في تحقيقه لتفاعل ضخم بلغ 11.2 مليار مشاهدة مقابل 151.7 مليون متابع مجتمعين للمشاهير الثلاثة حققوا 6.4 مليار مشاهدة . وفي مجال صناعة التأثير العالمي سياسياً و اجتماعياً كشف التقرير تقدم رئيس مجلس إدارة الهيئه العامه للترفيه في التفاعل الجماهيري بأكثر من 2.7 مليون تفاعل عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و الملياردير بيل جيتس و سمو نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسبقه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بفارق بلغ 879 ألف تفاعل حيث بلغ التفاعل للرئيس البريطانى 3.6 مليون فيما وصل التفاعل مع المستشار تركي آل الشيخ 2.7 مليون تفاعل شمل إعادة التغريد و الردود و الإشارات.

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