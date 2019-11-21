مسئول أممى: السعودية تقدم الكثير للشعوب المنكوبة حول العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة فى حالات الطوارئ مارك لوكوك، بما تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المنكوبة حول العالم متطلعًا لاستمرار الشراكة المميزة والتنسيق بين الجانبين لخدمة العمل الإنسانى فى العالم، جاء ذلك خلال لقائه مع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة اليوم. واستعرض الدكتور الربيعة خلال اللقاء مستجدات المشاريع والبرامج المقدمة من المركز للدول المتضررة فى العالم، خاصة اليمن. Advertisements كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون وتوحيد آلية العمل الإغاثى والإنسانى فى الدول المتضررة جراء الحروب والكوارث الطبيعية، وكيفية إيصال المساعدات لمستحقيها، بالإضافة إلى التشاور حول عمليات التنسيق مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تناول الطرفان الشراكة الاستراتيجية بين المركز والأجهزة المختلفة فى الأمم المتحدة لا سيما العلاقة بين المركز ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فى الأمم المتحدة. ووقع الجانبان العقد التنفيذى لمساهمة المملكة بمبلغ 500 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية فى اليمن للعام 2019.

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