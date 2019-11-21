شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان اللبنانى يدعو لجلسة الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، دعا اليوم الخميس لعقد جلسة برلمانية الأسبوع المقبل لدراسة مسودة تشريع يتعلق بسرية المصارف واسترداد أموال الدولة المنهوبة.

وقالت الوكالة إن بري دعا "لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة عند العاشرة من قبل ظهر الأربعاء 27 الحالي لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف واقتراحي القانونين المتعلقين باسترداد الاموال المنهوبة".

وتجيء دعوة رئيس مجلس النواب بعد مظاهرات يشهدها لبنان منذ أكثر من شهر احتجاجا على النخبة الحاكمة وتضمنت مطالب بالتصدي للفساد المستشري ونهب موارد الدولة.