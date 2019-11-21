اليمن والولايات المتحدة يبحثان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى اليوم الخميس مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى تيموثى ليندر كينج العلاقات الثنائية وعددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

وأكد الرئيس اليمني - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - عمق العلاقات المتينة بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية المبنية على التعاون والشراكة الاستراتيجية لمواجهة الإرهاب والتدخلات الإيرانية بالمنطقة وتأمين الملاحة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثية الإيرانية وفق والمرجعيات الثلاث والثوابت الوطنية.

وأشاد هادي بمواقف الولايات المتحدة الأمريكية لدعمها لليمن وشرعيته الدستورية في مختلف المراحل والتأكيد الدائم على وحدته وثوابته الوطنية.

من جانبه ، أكد نائب مساعد وزير الخارجي الأمريكي دعم واشنطن لليمن ووحدته ودعم شرعيته الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وتقدير الولايات المتحدة لجهوده نحو السلام في اليمن ومنها اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي كخطوة هامة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار.

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