شكرا لقرائتكم خبر عن الحدث: «بري» يدعو البرلمان لجلسة الأربعاء المقبل لبحث مقترحات سرية المصارف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية الحدث في خبر عاجل لها نقلا عن االوكالة الوطنية أن نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبناني دعا البرلمان لعقد جلسة الأربعاء المقبل، لبحث مقترحات سرية المصارف .

ومن المقرر أن يوجه الرئيس اللبنانى ميشال عون، فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، كلمة تليفزيونية إلى اللبنانيين بمناسبة حلول الذكرى الـ 76 لاستقلال البلاد، يتناول فيها الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة التى يمر بها لبنان.