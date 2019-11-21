شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العسكرية الروسية تقوم بتوسيع دورياتها شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الضابط بالشرطة العسكرية الروسية سافار سافاروف أن الشرطة قامت بتوسيع نطاق منطقة الدوريات فى شمال سوريا، موضحًا أن قاعدة سيرين الجوية، التى تركها الجيش الأمريكى مؤخرًا، أصبحت واحدة من نقاط السيطرة التابعة لهم.

وأضاف سافاروف لصحفيين، اليوم الخميس -حسبما نقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية-: "منذ رحيل الأمريكيين، ومدينة منبج، إلى جانب منطقة مجاورة لها، تقع ضمن منطقة مسئوليتنا.. نحن نواجه أيضا مهمة مرافقة جميع القوافل التي تمر عبر منبج في أي وقتٍ من اليوم".

جدير بالذكر أن روسيا وتركيا وقعتا في الـ22 من أكتوبر الماضي مذكرة بشأن الإجراءات المشتركة في شمال سوريا، وذلك خلال اجتماعهما في مدينة سوتشي الروسية، نصت على إمكانية مرور الشرطة العسكرية في سوريا وحرس حدودها الجانب السوري من الحدود السورية- التركية لتيسير إزالة الوحدات الكردية وأسلحتها من على عمق 30 كيلومترًا من الحدود.

وتم منح الأكراد مهلة 150 ساعة لإتمام هذه المهمة، فيما بدأ الجانبان السوري والتركي دوريات مشتركة شرق نهر الفرات في سوريا.

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