شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل السعودى يستقبل السفير الأمريكى لدى المملكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير النقل السعودى، الدكتور صالح بن ناصر الجاسر، فى مكتبه اليوم، السفير الأمريكى لدى المملكة جون أبى زيد.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة، التي تهدف إلى تطوير التعاون المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والفرص الاستثمارية في قطاعات النقل واللوجستيات بين البلدين، تعزيزًا للتعاون المشترك بينهما.
حضر الاستقبال مستشار وزير النقل المهندس هذلول الهذلول، ومستشار الوزير المشرف العام على الاتصال المؤسسي ياسر المسفر.
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