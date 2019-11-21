شكرا لقرائتكم خبر عن القائد العام يقوم بزيارة تفقدية لعدد من وحدات قوة دفاع البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية إلى عدد من وحدات قوة دفاع البحرين، تفقد خلالها التجهيزات الإدارية وعدد من المنظومات الحديثة والمتطورة، واطلع على استعداداتها الفنية وجاهزيتها القتالية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، أشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين، بما شاهده من سير لمجريات العمل العسكرى الاحترافى القائم على الكفاءة والروح المعنوية العالية الذى تشهده دائما مختلف أسلحة ووحدات قوة الدفاع على مختلف المستويات وفي العديد من المجالات العسكرية، وذلك في ظل الرعاية الدائمة والاهتمام الكبير من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، القائد الأعلى.

وثمن القائد العام لقوة دفاع البحرين، فى ختام الزيارة المستوى العالى لرجال قوة دفاع البحرين الذين دائما يقدمون أرواحهم رخيصة، فداء للوطن، والذين يبذلون الجهد الدؤوب في شتى مواقع وميادين الواجب، مما يدعو للفخر والاعتزاز بمثل هؤلاء الرجال، مشددا على الحرص الكبير بأن يظل هذا النهج الطيب منطلقا للعمل العسكرى، على كافة الأصعدة، وفي مختلف الظروف والميادين والمواقع.