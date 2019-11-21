العراق.. مقتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات وسط بغداد

بغداد/ عامر الحساني/ الخليج 365



قتل 3 متظاهرين وأصيب العشرات، الخميس، جراء إطلاق قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المحتجين قرب جسرين وسط بغداد، وفق مصدر طبي.



وقال المصدر، الذي يعمل في دائرة صحة بغداد الحكومية، للأناضول، إن "مستشفيات بغداد سجلت مقتل 3 متظاهرين وإصابة نحو 35 آخرين بجروح وحالات اختناق جراء إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز على المحتجين قرب جسري الأحرار والسنك وسط بغداد".



وأضاف المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن "القتلى سقطوا جراء إصابات مباشرة على الرأس من قنابل الغاز".

وأشار إلى أن أغلب المصابين بحالات الاختناق الحادة خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج.



ومنذ أسابيع، تدور مواجهات عنيفة بين أفراد الأمن ومحتجين على الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء، حيث معقل الحكومة ومقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية.



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ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط في أرجاء العراق 336 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.



والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.



وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.



ويرفض عادل عبد المهدي الاستقالة من رئاسة الحكومة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.

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