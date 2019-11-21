الجيش اللبناني: المؤسسة العسكرية "المظلة الجامعة" لكل المواطنين

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365



شدد الجيش اللبناني، الخميس، على أن المؤسسة العسكرية "المظلة الجامعة" لكل المواطنين.

جاء ذلك في بيان أصدره الجيش بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لاستقلال البلاد عن الاحتلال الفرنسي الذي يوافق 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1943.

ويأتي احتفال العام الجاري في وقت دخلت فيه الاحتجاجات الشعبيّة شهرها الثاني، وسط استمرار الأزمة السياسية مع تأخر الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.



وقال الجيش في البيان أن "لبنان يمر بظروف دقيقة فرضت على العسكريين نهجا جديدا من التعاطي مع واقع لم يرغبوا به يوما".

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وشدّد الجيش على التزام العسكريين بالقسم الذي أقسموا عليه، وأثبتوا "للقاصي والداني أن المؤسسة العسكرية هي مظلة جامعة لكل أبناء الوطن، مهما اختلفت توجهاتهم أو وجهات نظرهم".

ولفت إلى أن "وعي العسكريين في التعاطي مع هذه الأزمة بكلّ مسؤوليّة واحترافية فوّت الفرصة على كلّ من يُريد الاصطياد في المياه العكرة".



ودعا الجيش أفراد المؤسسة العسكرية بالبقاء أوفياء للقسم وإدراك "حجم الأخطار التي لن تنتهي بانتهاء هذه الأزمة"، مُنبهًا من احتمال مواجهة عقبات أخرى في المستقبل.



وأثنى الجيش على جهود الجنود الذين نفذوا المهمّة الموكلة إليهم "باحترافية ومسؤوليّة"، رغم أن مهمتهم العسكرية "مواجهة العدو الإسرائيلي الذي يمعن بخروقاته اليومية" للسيادة اللبنانية، ومواجهة "الإرهاب الذي يتحين الفرص لضرب السلم الأهلي وإحداث الفتن".





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