“موسم الدرعية” ينطلق غدًا

صحيفة الخليج الالكترونية

ينطلق يوم غدٍ الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019 “موسم الدرعية” المرتقب الذي سيشهد العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية المتنوعة والمختلفة، ليستهدف أكثر من مليون زائر طوال فترة الموسم الذي ينتهي في 21 ديسمبر 2019.

وستسهم القيمة العالية للأسماء العالمية المشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية المرتقبة في موسم الدرعية؛ لجذب أنظار العالم نحو المملكة العربية السعودية كوجهة عالمية تضاهي أقرانها من دول العالم، فضلًا عن تمكين الشركات السعودية من نقل الخبرات الدولية إلى بلادنا، بما يٌساهم في تحقيق أحد أهم أركان رؤية المملكة 2030.

وسيشهد “موسم الدرعية” الذي يقام في أراضي المنطقة التاريخية التي تحمل إرثًا تاريخيًّا والنقطة التي انطلق منها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه- مؤسسًا وموحدًا لأرجاء الجزيرة العربية تحت راية التوحيد، أولى الفعاليات الرياضية في هذا الموسم بانطلاق “سباق الفورمولا إي” على ميدان حلبة الدرعية، بمشاركة نجوم كبار ومعروفين في سباقات السيارات الذي سيستمر لمدة يومين من غدٍ الجمعة وبعد غدٍ السبت.

وفي السابع من ديسمبر المقبل سيكون زوار الدرعية على موعد مع “نزال الدرعية التاريخي” للملاكمة في اللقاء المرتقب الذي سيجمع بين الملاكمين، البريطاني آنتوني جوشوا والمكسيكي آندي رويز، مع نزالات أخرى تسبق هذا الحدث، لتشهد الدرعية في الفترة من 12 وحتى 14 ديسمبر 2019 بطولة كأس الدرعية للتنس التي سيشارك بها 8 لاعبين عالميين من الطراز الرفيع.

وتشهد الفعاليات حضور أبطال العالم في الملاكمة للوزن الثقيل يوم 7 ديسمبر في نزال الدرعيّة التاريخي، حيث اللقاء الثأري ما بين البريطاني آنتوني جوشوا والمكسيكي آندي رويز، وحضور نجوم الكرة الصفراء من 12 وحتى 14 ديسمبر بمشاركة ثمانية من نجوم التنس في كأس الدرعية للتنس، فضلًا عن وجود نخبة من الفرسان العالميين في مهرجان الدرعيّة للفروسية الذي سيقام خلال الفترة الممتدة بين 12-14 و19-21 ديسمبر.

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ومن المنتظر أن يستقطب “موسم الدرعية” عشرات الآلاف من السياح الأجانب، حيث يرفع من معدّل حجوزات الفنادق بنسبة تبلغ نحو %54، وتشير الإحصائيات المتوقعة إلى تجاوز مشاهدة فعالياته المختلفة حاجز الـ 50مليون مشاهدة، إضافة إلى ذلك، سيحيي نخبة من الفنانين العالميين في مهرجان الدرعيّة مجموعة من الحفلات الموسيقية الفريدة التي تمثل جزءًا من موسم الدرعية الرياضي الترفيهي، حيث ستقوم فرقة “إماجن دراغونز” (أشهر أغانيها “بيليفر” و “ثاندر” و”وات إيفر إت تيكس”) بإطلاق المهرجان من خلال إحياء حفلها الغنائي بعد انتهاء سباق اليوم الأول من سباق فورمولا إي الدرعية في 22 نوفمبر، وينتظرها الكثير من المعجبين في المملكة لحضور الحفل، وسينضم إلى الفرقة في الحفل الدي جي آلان ووكر (أشهر أغانيه “دارك سايد” و “أر يو لونلي” و “فيديد”)، والفرقة البريطانية “كلين بانديت” (أشهر أغانيها “راذر بي” و “سيمفوني” و “روكاباي”).

وفي 23 نوفمبر، سيقوم نجم الأغاني اللاتينية الأمريكية “مالوما” بإحياء حفل غنائي في اليوم الثاني من سباق فورمولا إي الدرعية، بالإضافة إلى نجم الآر أند بي والبوب الكندي اللبناني “مساري”.

كما سيشهد يوما 29 و 30 نوفمبر إقامة فعاليات مشتعلة بالـ”راب” والـ”ريغي” بحضور المغنين العالميين “بيتبول” و “شاغي” و”دون عمر” و “ليل وين” و “تايغا” و “فيوتشر”، والمزيد من الأسماء العالميّة الكبيرة التي سيتم إعلانها قريبًا، وإضافة إلى ذلك، سيكون عشّاق الفنّ العربي على موعد من ليالٍ نادرة في “جلسات الدرعية” بحضور قامات غنائيّة عربيّة ستضيف إلى الموسم نكهة مميّزة لجمهور الطرب العربي.

كما سيتيح موسم الدرعية المجال لأكثر من 150 شركة محلية للعمل فيه ونقل الخبرات العالميّة إليها، وهو ما يوفّر العديد من فرص العمل للشباب والشابات، إضافة إلى قرابة 1000 فرصة عمل تطوعية لتنظيم هذه الفعاليات، فضلًا عن تخصيص مساحات شاسعة من مواقف السيارات للزوار تبلغ نحو 10 آلاف موقف (مواقف جامعة الملك سعود)، حيث سيتمكّن الجماهير من حاملي التذاكر العامة من ركن سياراتهم في مواقف جامعة الملك سعود واستخدام الحافلات للانتقال إلى موقع موسم الدرعية بكل يسر وسهولة، مع إتاحة الفرصة لحاملي الفئات الأعلى من التذاكر للوصول بسياراتهم نحو الموقع، إذ تتوفر لديهم خدمة ركن السيارات من قبل العاملين في موسم الدرعية.

وبمساحة تبلغ 130 ألف متر مربع وطاقة استيعابيّة تصل إلى 30.000 زائر يوميًّا ستكون “واحة الدرعيّة” الوجهة الترفيهيّة الأولى لشتاء الدرعيّة المميّز بمعالم بارزة كـ”عجلة الدرعية” التي ستضيء سماء المدينة، وبأقسامها الأربعة: الطبيعة، الخيال، الانعكاس والاندفاع، وإلى جانب الواحة ستبرز “تجربة البجيري” بقسميها (الدرعيّة ديزاين- المطاعم الفاخرة)، باستقطابها نخبة المصمّمين للأزياء الفاخرة ومجموعة من أشهر المطاعم العالميّة مثل: La Petite Maison -Matsuhisa -Le Grand Venise – Mastro’s Stakehouse – Park Chinois.

الجدير بالذكر، أن تذاكر جميع الفعاليات والأنشطة الترفيهية في موسم الدرعية تتوفر عبر الموقع الإلكتروني: www.diriyahseason.sa .