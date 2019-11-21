اخبار الخليج

دراسة: الزبيب ينشط خلايا المخ ويزيد التركيز

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: الزبيب ينشط خلايا المخ ويزيد التركيز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

دراسة: الزبيب ينشط خلايا المخ ويزيد التركيز

متابعات_الخليج 365

أوردت مجلة "إيلي" الألمانية أن السكر يعد بمثابة غذاء المخ، حيث أنه يساعد على تنشيط المخ ورفع درجة التركيز.

 

Advertisements

 لذا يمكن مواجهة ضعف التركيز من خلال تناول حفنة من الزبيب أو التين المجفف، والتي تمد المخ بكمية مركزة من السكر، كما أنها تتيح للجسم امتصاص السكر على نحو جيد بفضل احتوائها على فيتامين ب1.

 

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن بعض الزيوت تمد المخ بالطاقة اللازمة للعمل بكفاءة، لاسيما الزيوت المحتوية على فيتامين "ه"، مثل زيت جنين القمح وزيت دوار الشمس. كما تعد المكسرات من المصادر الغنية بفيتامين "ه".

 

وتتمثل أهمية فيتامين "ه" في أنه يحمي خلايا المخ الرمادية من هجمات الجذور الحرة (Free Radicals) المُدمرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: الزبيب ينشط خلايا المخ ويزيد التركيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا