اكتتاب زيادة رأسمال «الإمارات دبي الوطني» يستقطب 18 مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق بنك الإمارات دبي الوطني بنجاح باب الاكتتاب للأشخاص المؤهلين للاكتتاب في الأسهم الجديدة التي سوف يتم إصدارها بموجب زيادة رأسمال البنك بقيمة 6.45 مليار درهم، وقد ارتفعت طلبات المستثمرين من دولة الإمارات ومن الشرق الأوسط، إضافة إلى المستثمرين الدوليين على حد سواء في الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال البنك، مما أدى إلى تجاوز إجمالي الالتزامات الممولة مبلغ 18 مليار درهم والتي أدت بدورها إلى زيادة في تغطية الاكتتاب بنحو 2.8 مرة تقريباً.

وبالمناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: «إننا نود أن نعبر عن تقديرنا الكبير على الاستجابة المتميزة التي أبداها مساهمو بنك الإمارات دبي الوطني الحاليين في أول طرح حقوق اكتتاب نقوم به كما نشكرهم على دعمهم وثقتهم بالبنك وبمركزه المالي. إن هذا التجاوب الكبير الذي تلقيناه سوف يعزز ويدعم ميزانية البنك وسيلعب دوراً في مساعدة البنك على تحقيق مزيد من التقدم والتطور، وإننا سنواصل رحلة النمو ونستمر بالالتزام الكامل تجاه مساهمي البنك».

وتجاوزت طلبات المستثمرين الأجانب في الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال البنك مبلغ 11 مليار درهم والتي تساوي 62.6% من إجمالي الالتزامات الممولة من جميع مستثمري بنك الإمارات دبي الوطني، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مدعومة بالزيادة مؤخراً في نسبة مساهمة الأجانب في رأسمال البنك من 5% إلى 20%.

وسيتم استخدام حصيلة حقوق الاكتتاب في تعزيز ودعم القاعدة الرأسمالية للبنك وكذلك في دعم النمو والتطور المستقبلي لأعمال البنك.