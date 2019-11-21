شكرا لقرائتكم خبر عن «جنرال موتورز» تتهم «فيات كرايسلر» بالفساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهمت شركة جنرال موتورز للسيارات منافستها شركة فيات كرايسلر، بارتكاب ممارسات فساد، وذلك عبر دعوى قضائية رفعتها ضدها.
وقالت جنرال موتورز في بيان صحفي إن الدعوى تتعلق بالتحقيق الاتحادي المستمر في الفساد بين المديرين التنفيذيين لشركة فيات كرايسلر وقادة نقابة عمال السيارات المتحدة، وتم الكشف عن تفاصيل لممارسات فساد في التحقيق الاتحادي مما أدى إلى العديد من الاعتقالات.
ووفقاً للدعوى المرفوعة في محكمة بولاية ميشيجان، فإن فيات كرايسلر متورطة في تقديم رشوة للحصول على تنازلات وكسب مزايا في ثلاث اتفاقيات عمل مع النقابة على مدار عدة سنوات.
وقال كريج جليدين نائب الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز في بيان: «تهدف هذه الدعوى إلى مساءلة فيات كرايسلر عن الضرر الذي تسببت به أفعال الشركة»، من جانبها، أعربت فيات كرايسلر عن دهشتها تجاه تلك الدعوى «سواء من حيث محتواها أو توقيتها».
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