شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى بانفجار في مصنع ألعاب نارية بإيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت حصيلة ضحايا انفجار بمصنع للألعاب النارية في شمال جزيرة صقلية بإيطاليا خمسة قتلى إلى جانب جريحين، بحسب وكالتي الأنباء الإيطاليتين «أنسا» و«أدنكرونوس».
وكانت الحصيلة الأولية للقتلى قد أشارت إلى أربعة أشخاص، إلا أنها ارتفعت بعد أن لفظ رجل أنفاسه الأخيرة بالمستشفى متأثراً بجراحه، وفقاً لوكالة «أنسا».
ووقع الحادث حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش) في ريف برشلونة بوتسو دي جوتو، بالساحل الشمالي للجزيرة الإيطالية، على بعد 40 كيلومتراً شرقي ميسينا.
ومن بين القتلى ثلاثة عمال وزوجة صاحب المصنع 71 عاما، وقال جيانكارمين كاروسوني الضابط بشرطة الدرك الإيطالية إن عمال المصنع ربما يكونون قد تسببوا في الانفجار دون قصد عن طريق الشرر المتطاير من معدات اللحام.
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