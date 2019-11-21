تغريم ألماني أيقظ بوق سيارته الجيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غرمت شرطة مدينة أوبرزولتسين بولاية راينلاند بفالتس الألمانية، سائق سيارة، اعتاد إيقاظ جيرانه في الصباح الباكر، عبر بوق سيارته.

واشتكى الجيران لدى الشرطة من الرجل البالغ من العمر 56 عاماً، والذي دأب على استخدام بوق سيارته في نحو الساعة الخامسة صباحاً، منذ بداية العام الحالي، زاعماً أنه يستخدم البوق بسبب قطة.

وأوضحت الشرطة، الخميس، أن الرجل ناقض نفسه أثناء أخذ أقواله، مما جعل الشرطة تتأكد من صحة ما ذهب إليه الجيران، وتغرمه مالياً، «وأصبح من حق السكان الآن أن يتموا نومهم».