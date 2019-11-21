شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الحادية عشرة من «فن أبوظبي» برعاية خالد بن محمد بن زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، افتتح محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الدورة الحادية عشرة من «فن أبوظبي» في منارة السعديات.

شهد الافتتاح كل من زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومحمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، وسيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ سالم القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

يفتح «فن أبوظبي» أبوابه للجمهور خلال الفترة من 21 ولغاية 23 نوفمبر الجاري، حيث يشهد هذا العام مشاركة 50 صالة عرض رائدة من 21 مدينة من مختلف أرجاء العالم، إلى جانب الأنشطة القائمة والجديدة في برنامج المعرض التفاعلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق الدورة الحادية عشرة من «فن أبوظبي» برعاية خالد بن محمد بن زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.