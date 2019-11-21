شرطة أبوظبي تحدد ضوابط تزيين المركبات في احتفالية اليوم الوطني 48

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت شرطة أبوظبي ضوابط تزيين المركبات بإمارة أبوظبي خلال الاحتفال بذكرى اليوم الوطني 48، وذلك في إطار خطة شاملة لتوفير السلامة المرورية، كما حددت مهلة السماح بتزيين المركبات ابتداء من يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وإلى 6 ديسمبر/كانون الأول، بما يسهم في توفير أقصى درجات السلامة المرورية خلال الاحتفالات.

وذكرت أنها ستقوم بتنفيذ رقابة مشددة من خلال المنظومة الذكية والرادارات والدوريات المرورية بمختلف الطرق والأنفاق في كل من أبوظبي والعين والظفرة لرصد أي تجاوز لقانون السير والمرور وضوابط الاحتفال وتطبيق المادة (1) من قانون السير والمرور وهي قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً أو التسابق على الطريق، ومخالفتها (حجز المركبة لمدة شهر والغرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية ).

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية أن الاشتراطات الواجب اتباعها تشمل ضرورة الحصول على تصاريح من قبل مديرية المرور والدوريات للمشاركة بفعالية ( المسيرة بالمركبات)، ويمنع منعاً باتاً إقامة المسيرات ماعدا المسيرة الرسمية المعلن عنها مهما كانت الأسباب، مع التشديد على ضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور.

وأضاف أنه يسمح وفقاً لضوابط الاحتفال كتابة عبارات وطنية على المركبة لا تخدش حياء الآخرين وتركيب العلم الوطني في أي موقع على المركبة بشرط أن لا يشكل خطورة على سلامة سائق المركبة أو الآخرين، كما يسمح بوضع الملصقات على جوانب المركبة ، وتلوين جسم المركبة الجانبي.

وشدد أنه يمنع وفقاً للضوابط تلوين زجاج المركبة الجانبي والأمامي والخلفي بالملصقات وتحميل المركبة بعدد كبير من الأفراد بغير المسموح لها والوقوف فوق سطح المركبة وفي مقدمتها وخلفها أوالجلوس على نوافذها أثناء السير، والقيام بحركات بهلوانية واستعراضية على الطريق.

وأكد أنه يمنع تعطيل حركة السير والمرور أو إغلاق الطرق على الآخرين، والوقوف على الطرق الرئيسية والفرعية ومواقف الحافلات وسيارات الأجرة ، كما يمنع تغيير لون المركبة، وطمس الأرقام الأمامية أو الخلفية، وتزويد السيارات بمواد الضجيج وإدخال إضافات في هيكل المحرك، ويمنع استخدام أنواع الرش (اسبريه الحفلات )من قبل السائق والركاب.