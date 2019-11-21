إقبال كبير على «الشارقة العاشر للطوابع»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد معرض الشارقة للطوابع البريدية، الذي تنظمه جمعية الإمارات لهواة الطوابع ويحتضنه مركز ميجا مول الشارقة، خلال الفترة ما بين 19و23 نوفمبر الجاري للعام العاشر على التوالي، إقبالاً كبيراً من مختلف الفئات العمرية من هواة جمع العملات والطوابع البريدية من داخل الدولة وخارجها، حيث يؤكد المعرض الدور الذي يقوم به الهواة في حفظ التاريخ للأجيال المقبلة، من خلال تشجيعهم وتنمية مواهبهم عن طريق تنظيم المحاضرات وعقد الندوات واجتذاب كبرى الشركات المتخصصة من خلال هذا الحدث الذي يعد الأكبر والأغزر ثقافياً على مستوى المنطقة.ومن المقرر أن يشهد المعرض اليوم محاضرات وندوات متخصصة للهواة والباعة، وسيطلق غداً مزاداً كبيراً للطوابع والعملات النادرة من المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من الهواة ومحبي المقتنيات النادرة.ويفتتح مركز ميجا مول، أبوابه لزوار المعرض يومياً، من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساء، عدا يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساء.وقال عبدالله خوري رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع، إن المعرض استقبل هذا العام عدداً كبيراً من الزوار خلال يوميه الأول والثاني؛ الأمر الذي يعكس مكانته الرائدة على المستوى المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن أهمية المعرض لا تقتصر على استعراض دور البريد للتواصل والتعارف فحسب؛ بل تتعدى ذلك إلى استعراض تاريخ الدول المشاركة أيضاً، والتعرف إلى حضارات جديدة، فضلاً عن تعريف العالم بتاريخ الإمارات الغني، بهدف تعزيز مكانتها عالمياً، من خلال هذا الاهتمام بالإرث الإنساني الذي يدخل ضمن أولويات مجتمع الدولة الذي يحرص دائماً على حماية التراث والمكتشفات الوطنية.وأوضح خوري، أن المعرض شهد هذا العام مشاركة هي الأضخم منذ انطلاقه، فضلاً عن مشاركة متخصصين من مختلف دول العالم، يقدمون طوال أيام المعرض معلومات من وحي الثقافة المحلية لبلدانهم، من خلال الطوابع والمواد البريدية التي يعود تاريخ بعضها إلى القرن التاسع عشر، مشيراً إلى مساهمة أكثر من 85 هيئة بريدية دولية، وجهات متخصصة في تجارة الطوابع وهواة جمعها، بعرض مجموعات مميزة ومنتقاة من الطوابع والعملات الورقية النادرة.

تجربة فريدة

أكد محمد سرور مدير التسويق في مركز ميجا مول الشارقة، أن استضافة المركز للمعرض سنوياً، تأتي انطلاقاً من الحرص على المشاركة في هذا المشهد الثقافي الذي أصبح من أهم المعارض العربية والإقليمية المتخصصة في الطوابع والعملات ومستلزماتهما، وهو ما جعله محل ثقة واهتمام كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. وأضاف أن مشاركة نخبة من الشركات الرائدة والهواة من داخل وخارج الدولة، يسهم في جذب شرائح أوسع من الهواة والمهتمين لزيارة المعرض ومركز «ميجا مول».سنويةوقال الهاوي الإماراتي سيف راشد: «المعرض فرصة لأتعرف من خلاله إلى العديد من الشركات والهواة من الذين يمتلكون عملات وطوابع ووثائق نادرة من مختلف دول العالم، ومنصة سنوية تلم شمل الهواة في تجمع واحد يوفر لهم مساحة للتواصل مع الهواة من دول أخرى، من خلال التفاعل مع الأنشطة والفعاليات التي تعزز قيمة الهواية وتفتح آفاقاً جديدة على ثقافات أخرى».

وأشار العارض المصري خالد صبري إلى أنه يحرص على المشاركة في المعرض منذ 8 سنوات؛ لأنه ناجح بكافة المقاييس، خاصة من ناحية التنظيم الذي يشهد سنوياً تطوراً ملحوظاً يصب في خدمة العارضين والمشاركين في المعرض.

أما التاجر اللبناني واكيم واكيم، فيرى أن تجارة الطوابع البريدية ضرورية، ولابد من اللجوء إلى عملية الشراء والبيع لجمعها والعمل على إثرائها، ولولاها كما يقول لما استطاع هواة الطوابع البريدية تجميعها من مختلف دول العالم، مؤكداً أهمية المعرض في إثراء هذه الهواية وتنميتها.