شكرا لقرائتكم خبر عن دليل القارئ العام إلى علم النفس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «علم النفس»، أحد أهم العلوم الاجتماعية والإنسانية، التي ينتظر منها الكثير، فيما يتعلق بحياة الإنسان في حاضره ومستقبله، فقد وصل التقدم العلمي في مختلف فروع علم النفس النظرية والتطبيقية إلى مستوى مبشر، يمكن أن يلبي الطموحات ويحقق الآمال، حيث تجاوز عدد فروع علم النفس طبقاً لجمعية علم النفس الأمريكية ستين فرعاً الآن، وحدث تطور هائل في مناهج البحث وأساليبه وموضوعاته، وهو ما يدلل على أن علم النفس يرجى منه الكثير في مختلف النواحي التطبيقية، والتي يمكن أن يستفيد منها أكبر عدد من الجمهور العام في المجتمع.

في كتابه «علم النفس في حياتنا اليومية»، الذي ترجمه معتز سيد عبد الله إلى العربية، وصدر عن المركز القومي للترجمة، يقول مؤلف الكتاب «كينيث. ت. سترونجمان»: كانت رغبتي في البداية تأليف كتاب يكون عنوانه من قبيل «أين أخفق علم النفس وكيف ضل طريقه؟»، وكان سبب تلك الرغبة هو اعتقادي بأن علم النفس مجال أكثر تشويقاً وإثارة، مقارنة بما يبدو عليه في الكتب الأكاديمية والمجلات العلمية الخاصة به، أضف إلى ذلك أن معظم الطلاب الدارسين لعلم النفس يبدؤون دراستهم بدرجة عالية من الحماس والدافعية، ثم سرعان ما يشعرون بالإحباط تدريجياً، نظراً لأنهم يواجهون بالمفاهيم والمصطلحات العلمية الجافة.

يهدف الكتاب إلى تقديم علم النفس بما يشمله من موضوعات متنوعة إلى القارئ العام، بصورة تتسم بالبساطة من ناحية، والإثارة والتشويق من ناحية أخرى.