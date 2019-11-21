شكرا لقرائتكم خبر عن «أفران شمسية» للحد من انبعاثات مصانع الصلب والأسمنت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
ابتكر علماء في شركة «هليوجين» الناشئة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تقنية «الأفران الشمسية»، التي تصل درجة حرارتها إلى 1000 مئوية، ويمكن استخدامها في صناعة الصلب والأسمنت والزجاج والبتروكيماويات.وستؤدي هذه التقنية للحد من انبعاثات الكربون التي تنتجها المصانع الكبرى في العالم.
وفقاً للشركة، التي يدعهما الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس «مايكروسوف»، يتم الحصول على هذه الدرجة العالية من الحرارة في الأفران، من خلال مرايا مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي تعمل على سحب الطاقة من أشعة الشمس بكفاءة لا مثيل لها.
وقال بيل جروس، مؤسس ومدير الشركة «هليوجين» لشبكة لقناة «سي إن إن بزنس» الأمريكية: «نطرح هذه التقنية الجديدة للتخلص من الوقود الأحفوري المستخدم في المصانع الكبرى لإنتاج الطاقة الكهربائية بهدف الوصول لهذه النسب العالية من الحرارة».
وأضاف: «نأمل أيضاً في استخدام التقنية في إنتاج هيدروجين نظيف كمصدر للوقود في الطائرات والشاحنات».
وأشار جروس: «تعتبر مصانع الأسمنت من أكثر الأماكن المصدرة لغاز ثاني أكسيد الكربون».
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