«الصداقة الإماراتية اليابانية» تناقش دعم مسيرة المرأة المهنية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية للجنة الصداقة الإماراتية-اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة في قطاع النفط والغاز، انطلقت في جامعة واسيدا في طوكيو أعمال اجتماعات ومنتدى اللجنة تحت شعار: «إدارة التنوع في صناعة النفط والغاز- رسالة مستقبلية».

حضر الاجتماع، الذي يناقش دعم مسيرة المرأة المهنية، أعضاء اللجنة، الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة مستشارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، و تسيوشي ناكاي، الرئيس التنفيذي لمركز اليابان للتعاون البترولي، و فاطمة النعيمي، الرئيسة التنفيذية لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال ورئيسة لجنة أدنوك للتوازن بين الجنسين والتي من أهدافها تعزيز العلاقات الثنائية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومركز اليابان للتعاون البترولي، والبحث في سبل تمكين دور المرأة في كلا المؤسستين.

وفي الجلسة الافتتاحية للمنتدى، رحبت الدكتورة ميثاء الشامسي، بالمشاركين، ونقلت تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وتمنياتها لجميع المشاركين بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأكدت د. الشامسي، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تتابع مسيرة هذه اللجنة منذ انطلاقتها في عام 2015، وتحرص على أن تكون نموذجاً فريداً للتعاون البناء بين دولة الإمارات و اليابان، وتعتز بنتائج هذا التعاون الذي انعكس إيجاباً على تطور المسار المهني للمرأة الإماراتية واليابانية في هذا القطاع العام.

وأضافت د. ميثاء، أن لقاء اليوم هو ترجمة لنتائج 10 اجتماعات سابقة، تم خلالها تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في شركات النفط والغاز في كل من الإمارات واليابان ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي أبرزت مدى التطور الذي تحظى به اللجنة لدعم مسيرتها المهنية في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي المهم.

وتعكس استضافة جامعة واسيدا لفعاليات اللجنة وأنشطتها لهذا العام، مدى أهمية إيجاد وخلق شراكة بناءة وتواصل حقيقي بين الجامعات وشركات النفط والغاز، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها اقتصاد القطاع النفطي، وكذلك سرعة التطور التكنولوجي في دعم هذا القطاع.

وفي ختام كلمتها، تقدمت الشامسي، بالشكر إلى وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة في اليابان على دعمها المستمر لأنشطة اللجنة، إضافة إلى الشركات اليابانية المشاركة في المنتدى، كما تقدمت بجزيل الشكر والامتنان إلى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وفريق عمله، ولتيسويوشي ناكاي، المدير التنفيذي لمركز اليابان للتعاون البترولي JCCP لجهودهم الحثيثة من أجل تحقيق أهداف اللجنة بما يتوافق ورؤية كلا الجهتين، وتذليل الصعوبات التي تحول دون تحقيق الدور المأمول من القطاع الخاص في دعم اقتصاد البلدين من خلال المشاركة الفاعلة للمرأة.

من جانبها ألقت فاطمة النعيمي، كلمة، عبرت فيها عن فخرها بلجنة الصداقة الإماراتية- اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة والتي تعد أحد الأمثلة التي تجسد أواصر التعاون والصداقة بين الجانبين الإماراتي والياباني، مؤكدة هدف اللجنة في تمكين المرأة مهنياً وتطوير مهاراتها في قطاع النفط والغاز.

وفي كلمته أعرب ريو مينامي، مدير عام وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، عن ترحيبه بالقيادات النسائية الإماراتية والخليجية المشاركة، وأشاد بالتعاون مع مركز اليابان للتعاون البترولي في السنوات السابقة وتبادل البرامج النفطية بين اليابان والمنتجين، وخاصة في المواقع النفطية. وأشاد بالدعم الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للجنة من أجل توسيع المشاركة الثنائية وتمكين المرأة بشكل خاص وبما يسهم في تعزيز التفاهم والتبادل والازدهار.

وفي مستهل كلمته رحب البروفسور ماساهيكو جيما، نائب رئيس جامعة واسيدا بعقد المنتدى في الجامعة؛ حيث يوجد طلاب من أكثر من 90 دولة بينها طلاب من جامعتي الإمارات و زايد، منوهاً بأن موضوع المنتدى يتوافق مع أهمية تنوع الدراسة والمواضيع بالتركيز على تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها. كما ألقى تيسويوشي ناكاي، المدير التنفيذي لمركز اليابان للتعاون البترولي JCCP كلمة أثنى فيها على تعاون الإمارات مع اليابان في قطاعات النفط والغاز.

وعقدت بعد ذلك حلقة نقاشية حول «إدارة الاستدامة في قطاعات النفط والكيمياء- وحدة المعالجة المستقبلية، شاركت فيها طيبة الهاشمي، الرئيسة التنفيذية لشركة الياسات البترولية؛ من دولة الإمارات، إضافة إلى مشاركات من اليابان، والكويت و السعودية وسلطنة عمان، وذلك لتبادل أفضل الممارسات والخبرات والأفكار والمبادرات الناجحة، واستعرضت المتحدثات خبراتهن في العمل والترقي وطبيعة الأعمال وازدياد مشاركة المرأة في المشاريع الصناعية والمواقع النفطية، إضافة إلى ارتفاع نسبة الشباب في القوى العاملة.

وقالت طيبة الهاشمي إن خريطة الطريق في الإدارة هي الاهتمام بتحقيق مستويات رفيعة من الكفاءة للموظفين، بغض النظر عن كونهم نساء أو رجالاً، وبأن هذا هو الذي سيؤدي إلى تحسين مستوى العمل وتحقيق النتائج.

وقال مدير الجلسة: إن النسبة العالية لمشاركة النساء في قطاعات النفط والطاقة في الدول الخليجية هي مثار إعجاب.

حضر حفل الافتتاح خالد عمران العامري، سفير الدولة لدى اليابان، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وشركات النفط اليابانية.

وعلى هامش فعاليات اللجنة، قام المشاركون من شركة أدنوك، بزيارة مقر شركة تويوتا وكيوسيرا و«جيه أكس تي جي»، والتقوا بكبار المسؤولين هناك وتبادلوا معهم الأحاديث حول مختلف المواضيع المتعلقة برقمنة مصافي التكرير، وإدارة الاستدامة في صناعة النفط والبتروكيماويات، والتقدم الوظيفي والمهني للمرأة اليابانية. (وام)