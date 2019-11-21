عقيلة الرئيس المصري الأسبق في العناية المركزة

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كشف نجل الرئيس المصري الأسبق، علاء مبارك، يوم الأربعاء، عن دخول والدته سوزان، غرفة العناية المركزة في أعقاب عملية جراحية مطلع الشهر الجاري.
وكتب علاء ردا على سؤال أحد متابعي حسابه الرسمي على "تويتر" حول الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك: "والله لسا في العناية ولكن خير إن شاء الله، شكرا لسؤالك". © RT
وكان أحد المغردين قدو وجه سؤالا لعلاء مبارك حول الحالة الصحية لوالدته: "يا ريت حضرتك تطمنا على صحة السيدة الفاضلة ماما سوزان، إن شاء الله تكون بخير وإن شاء الله ربنا يشفيها، وربنا يبارك في عمرها وإن شاء الله مانشوفش فيها ولا فيكم حاجة وحشة".
وفي وقت سابق، قال علاء مبارك إن والدته أجرت عملية جراحية يوم 4 نوفمبر الجاري، لكنه لم يُفصح عن طبيعتها، وفق موقع مصراوي المحلي.
وسبق أن نشر علاء في شهر أغسطس الماضي صورة تجمع والديه، بعد إجراء عملية لوالدته سوزان.
المصدر: RT
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