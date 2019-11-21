دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تطبيق جديد يحقق رقماً قياسياً ويهزم فيسبوك وإنستغرام

رغم أن إطلاقه تم منذ نحو 3 سنوات فقط، إلا أن تطبيق تيك توك TikTok نجح في تحقيق رقماً قياسياً، تفوق به على تطبيقات شهيرة مثل فيسبوك وإنستغرام.

حيث ذكرت تقارير تقنية أن التطبيق الصيني حقق رقماً قياسياً في عدد مرات التحميل، متجاوزاً الأرقام التي حققها تطبيقي إنستغرام وفيسبوك، فيما لا يتجاوز إلا تطبيقي واتسآب وماسنجر.

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وقالت التقارير أن تطبيق تيك توم تم تحميله أكثر من 1.5 مليار مرة على متجري غوغل بلاي وآب ستور، من ضمنهما 156.5 مليون مرة خلال الربع الثالث فقط من العام الجاري.

وجاءت الهند في صدارة الدول الأكثر تحميلاً لتطبيق تيك توك خلال عام 2019، تليها كلا من الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

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وأشارت التقارير إلى التطبيق الصيني يسعى إلى التفاوض مع عدد من شركات الموسيقى العالمية من أجل إطلاق تطبيق الاستماع إلى الموسيقى الخاصة به.

جدير بالذكر أن تطبيق تيك توك تم إطلاقه رسمياً في سبتمبر 2016، وهو عبارة عن شبكة اجتماعية مخصصة لمقاطع الفيديو الموسيقية، وقد أنشأه الصيني تشانغ يى مينغ.المزيد:

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