دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي اضطرابات النوم.. أخصائي بالنوم يكشف الأسباب والحلول

كثيراً ما يعانوا حالات الأرق أو ما يعرف باضطرابات النوم، ولا يستطيعوا أن يحصلوا على القسط الكافي من النوم، فإذا كنت أحداً ممن يعانون الأرق أو اضطرابات النوم، عليك معرفة بعض المعلومات عنها لمعرفة كيفية حلها والاستمتاع بـنوم هادئ.

30 صورة لكلاب فعلا أتقنت فن النوم!! alqiyady 1 30 صورة لكلاب فعلا أتقنت فن النوم!!

شاهد أيضاً: 30 صورة لكلاب فعلا أتقنت فن النوم!!

ويقول الدكتور ألفريد فياتر أخصائي في اضطرابات النوم، إن الاضطرابات إذا زادت عن 3 مرات أسبوعياً ولمدة شهر إلى 3 أشهر، فهناك مشكلة طبية تعاني منها وعليك اللجوء إلى الطبيب فوراً.

وعدد أخصاء النوم، أسباب الاضطرابات التي يعاني منها البعض، منها المتاعب النفسية كالتوتر النفسي واعتلال المزاج والاكتئاب، وسوء بيئة النوم كالضوء الساطع ودرجة الحرارة العالية أو المنخفضة جداً، والعادات الخاطئة، التي تعيق النوم مثل شرب القهوة بكثرة والتدخين بشراهة، واختلال إيقاع النوم، والاستيقاظ بسبب ورديات العمل الليلية مثلاً.

شاهد أيضاً: عشرة إرشادات هامة لنوم عميق وهادئ والتخلص من الأرق

ويرى الدكتور الألماني، أن اضطرابات النوم ترجع في بعض الأحيان، إلى بعض الأمراض مثل قصور الغدة الدرقية، ومتاعب المفاصل، وأمراض الجهاز التنفسي، وصرير الأسنان، ومتلازمة تململ الساقين.

Advertisements

وينصح من يعاني من اضطرابات النوم لفترة تزيد عن شهر الاتجاه إلى استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء اضطرابات النوم؛ نظراً لأن عدم أخذ قسط كاف من النوم يؤثر بالسلب على التركيز ويتسبب في تراجع القدرة على بذل المجهود.

ويمكن مواجهة اضطرابات النوم من خلال بيئة النوم السليمة؛ حيث ينبغي أن غرفة النوم مظلمة قدر الإمكان وأن تتراوح درجة حرارتها بين 15 و18 درجة مئوية، مع مراعاة عدم التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية كالهاتف الذكي والتلفاز قبل الذهاب إلى الفراش بنحو ساعتين على الأقل.

تم نشر هذا المقال مسبقاً على رائج. لمشاهدة المقال الأصلي، انقر هناالمزيد:

صور مشاهير عرب وأجانب لا يذوقون طعم النوم تقريباً.. بعضهم أدّى بهم الأمر لوفاتهم!

فيديو أول فيلا عائمة بدبي.. 3 أدوار وغرف النوم والمعيشة تحت الماء!

صور: هذا الفندق في قلب حفرة تحت الأرض.. هل تجرؤ على النوم فيه؟

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي