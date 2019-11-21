شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. دفاع مدنى العقبة ينفذ تمرينا وهميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت مديرية دفاع مدنى العقبة بالمملكة الأردنية، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، اليوم الخميس، تمريناً لحادث وهمى مفترض على مبنى شركة الأسمدة اليابانية الأردنية فى محافظة العقبة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، قالت مديرية الدفاع المدنى فى بيان، ان فرضية التمرين اشتملت على تسرب لمادة الامونيا وانتشارها داخل الشركة، ما أدى إلى إصابة عدد من العاملين بضيق فى التنفس اثر استنشاقهم المادة المتسربة، حيث قام فريق التطهير الكيماوى بمعالجة المادة المتسربة وتطهير المنطقة بينما عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين.

ويأتي تنفيذ هذا التمرين للوقوف على مدى جاهزية مديريات الدفاع المدني الميدانية ومدى التنسيق والتعاون المشترك مع كافة الجهات ذات العلاقة في التعامل مع الحوادث المختلفة.