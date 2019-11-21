شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يستهدف صيادى غزة بنيران الرشاشات الثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة فى منازل المواطنين بالضفة الغربية. وكما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية، أفادت مصادر محلية فلسطينية بأنّ جيش الاحتلال اعتقل 8 مواطنين فلسطينيين زعم أنهم مطلوبون لديه خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية. واقتاد جنود الاحتلال المعتقلين للاستجواب في منطقة مجهولة. Advertisements من جهتها فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الزوارق استهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب القطاع. وذكرت أنه تم ملاحقة عدد من المراكب قبالة سواحل تلك المنطقة.

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