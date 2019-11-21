شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترحب بإدراج منشأة فوردو النووية الإيرانية ضمن العقوبات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت وكالة أنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن دعم الرياض للخطوة الأمريكية "لما لها من أهمية في التصدي لتجاوزات إيران وخروقها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي".
وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخرا عن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على منشأة فوردو، ردا على الإجراء الأخير ضمن سلسلة خطوات اتخذتها طهران في سبيل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي من جانب واحد.
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