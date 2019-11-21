الرئيس اللبنانى يلتقى السفير الفرنسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس اللبنانى ميشال عون، فى القصر الرئاسى فى بعبدا اليوم، السفير الفرنسى لدى لبنان برونو فوشيه. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء عرض لمجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحة اللبنانية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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