فتح: إسرائيل تمارس أبشع سياسات التطهير العرقى بغطاء إدارة ترامب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت حركة "فتح" إن الشعب الفلسطينى يتعرض لأبشع سياسات التطهير العرقى وتعميق نظام الأبارتهايد (الفصل العنصرى) من قِبل الاحتلال الإسرائيلى، وبغطاء كامل من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى خرقت بقراراتها الظالمة كافة القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وأكد عضو المجلس الثوري المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي - في بيان اليوم الخميس - أن إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس، وتسريع وتيرة هدم البيوت والاستيلاء على الأراضي لصالح المشروع الاستعماري الاستيطاني، ما هو إلا ثمرة العنصرية اليمينية الإسرائيلية، والقرارات الصادرة من قِبل إدارة ترامب التي تستهدف الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني فوق أرضه.

وشدد على أن حركة "فتح" والشعب الفلسطيني سيتصديان لكل المؤامرات المحدقة بالقضية الفلسطينية والشعب، قائلا "إننا لن نستسلم أو نقبل بسياسة الأمر الواقع مطلقا، وإن إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس وأراضي الـ48 لن يغير هوية الأرض والشعب والوجود الفلسطيني أبدا".

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