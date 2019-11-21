شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبى تعزز جهود التوعية والوقاية من التنمر الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حثت شرطة أبوظبى، على تعزيز جهود التوعية والوقاية من التنمر السلوكى والإلكترونى وقدمت التوعية حول طرق وعلاج الظاهرة الدخيلة وتوفير البيئة الآمنة للأبناء ضمن ما يزيد عن 20 ورشة عمل ومحاضرة تثقيفية نظمتها إدارة التحريات والمباحث الجنائية في مديرية التحريات والمباحث الجنائية بقطاع أمن المجتمع.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتيةى، تأتى هذه المبادرة تزامنا مع حملة الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر فى البيئة المدرسية تحت شعار "معا نزدهر بالتسامح" وبلغ عدد المستفيدين 3507 أشخاص منذ إطلاق المبادرات التوعوية فى شهر فبراير الماضي .

وأكد العميد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية،اهتمام شرطة أبوظبي بحماية الأطفال ووقايتهم من مخاطر التنمر و إعداد برامج ومبادرات ومحاضرات توعوية لدعم ضحايا التنمر والمتنمرين على حد سواء ومعالجة الشعور بفقدان الثقة والإحساس بالذنب والقلق وزيادة العدوانية وتأهيلهم من خلال اختصاصيين نفسيين واجتماعيين.

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من جهته أكد الرائد أحمد مبارك القبيسي رئيس قسم مكافحة جرائم الاعتداء على الأطفال ، ضرورة تفعيل دور الأسرة وتربية الأبناء في ظروف صحية بعيدا عن العنف والاستبداد وتعزيز الثقة بالنفس.

وحث الأهل على الاهتمام بإلحاق الأبناء بالبرامج التعليمية والثقافية الهادفة وبناء علاقات صداقة مع الأبناء منذ الصغر والتواصل معهم ومتابعة السلوكيات المختلفة واستثمار قدراتهم في أنشطة نافعة وتعزيز الوعي بالمخاطر المترتبة على الاستخدام السيئ للإنترنت والزيارات دوريا للمدارس لمتابعة أبنائهم والاستماع للمعلمين والمرشدين الاجتماعيين .

وأوضح أن المحاضرات هدفت إلى تعزيز التوعية الأمنية، والمعارف العامة، للتصدي لأي اعتداء أو إساءة يتعرض لها الأطفال، ضمن حرص الشرطة على إيجاد جيل واع مثقف، قادر على تحمل المسؤولية المجتمعية إضافة إلى تعزيز جوانب التوعية بمفاهيم التنمر الإلكتروني، والتقنيات المتعلقة بها، واتباع الإجراءات الآمنة في استخدام الإنترنت، وتوعية طلبة المدارس بمخاطر الجريمة الإلكترونية، بما يتوافق مع الرؤى الوطنية تجاه القضايا التي تمس الطفولة.