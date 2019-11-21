شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين من بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين فلسطينيين من بيت لحم. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أفادت مصادر محلية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدي عدنان شحادة ، وخليل محمد البنا ، بعد أن داهمت منزلي وذويهما وفتشتهما في مخيم الدهيشة للاجئين، جنوب بيت لحم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين من بيت لحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.