بأجوائها البديعة مع هطول الأمطار.. الثمامة البرية بالقنفذة تجتذب المتنزهين (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - القنفذة: بأجوائها الرائعة والبديعة، اجتذبت منطقة الثمامة البرية بمركز خميس حرب 60 كيلو شرق القنفذة الزوار وهواة النزهة البرية من جميع المراكز الساحلية والمحافظات التهامية المجاورة. Advertisements وتعد منطقة الثمامة البرية في الوقت الحالي أولى المواقع على مستوى المملكة التي نالت النصيب الأوفر من هطولات الأمطار على مدى الشهرين الماضيين، مما أكسبها الخضار النباتي الذي اجتذب المتنزهين من المناطق المجاورة كعسير والباحة.

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