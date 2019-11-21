«مدني العرضيات» ينتشل جثة طفل إثر سقوطه في مستنقع مائي

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جدة - متابعة الخليج 365 - العرضيات: تمكنت فرق الدفاع المدني بالعرضيات من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد أن سقط في مستنقع مائي بمركز ثريبان العوامر جنوب منطقة ‫مكة المكرمة. ونشرت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها على “تويتر” صوراً لفرقها أثناء عملية انتشال جثمان الطفل.

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